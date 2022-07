Alès reporte son feu d'artifice du 14 juillet et le maire dénonce le "scandale" des feux de bengale samedi

Il va falloir attendre pour assister au feu d'artifice du 14 juillet, cette année, à Alès (gard). La mairie préfère ne prendre aucun risque, alors que le département a connu une série d'incendies violents ces derniers jours. Un feu, justement, a même éclaté en plein cœur d'Alès samedi dans la soirée, près des voies SNCF. "Dans la situation actuelle, les incendies se déclarent partout y compris à Alès. C'est un véritable scandale : il y avait samedi des feux d'artifice partout, des feux de bengale, suite à une fête non autorisée.. mais je ne ferai pas plus de commentaires là-dessus, c'est un scandale, ça nous a mis un incendie en plein centre ville". Le feu d'artifice devait être tiré à 23h, des berges du Gardon, entre pont-neuf et pont-vieux, côté avenue Carnot. Il n'est pas annulé, mais reporté.

"Je ne les annule pas, mais je les reporte, sur des jours meilleurs. 5 à 10 000 personnes viennent, les gens attendent ça" Max Roustan, maire d'Alès, sur France Bleu Gard Lozère

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Si le feu d'artifice est reporté, les animations prévues sont, elles, maintenues le 14 juillet : orchestres, bandas, et les corsos. Au programme : deux défilés sur la thématique Bollywood, avec lancer de fleurs, chars et couleurs chatoyantes. 1er défilé : départ à 18h des arènes du Tempéras, avenue Carnot, place Gabriel Péri, rue Docteur Serres, boulevard Louis Blanc, terminus gare routière. Second défilé : départ à 21h45 de la gare routière, boulevard Louis Blanc, rue du Docteur Serres, avenue Carnot, terminus arènes du Témpéras. Gratuit, tout comme le bal musette orchestre «Magalie Perrier» à 22h30, place de l’hôtel de ville.