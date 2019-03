Alexandra Benalla mis en examen pour "port d'arme non autorisé" après son selfie à Poitiers

La liste des faits reprochés à Alexandre Benalla s'allonge encore un peu plus ce mercredi 20 mars. L'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron a été de nouveau mis en examen dans deux affaires, après une audition par deux juges d'instruction à Paris.

Poitiers, France

On l'a appris dans la soirée, ce mercredi 20 mars. Alexandre Benalla a été mis en examen pour deux nouveaux faits. D'abord pour l'une de ses interpellations très controversées du 1er mai 2018, à Paris au Jardin des Plantes.

Mais il est aussi poursuivi suite à une photo prise à Poitiers lors de la campagne présidentielle de 2017. Ce selfie montre Alexandre Benalla un pistolet à la main, en compagnie de deux hommes et d'une serveuse. Le cliché a été pris en avril 2017 au restaurant Les Archives à Poitiers. L'ancien conseiller accompagne alors Emmanuel Macron après un meeting à Châtellerault entre les deux tours de l'élection présidentielle.

A l'époque, il n'a pas le droit de porter une arme en dehors du QG de campagne d'En Marche. C'est le site Médiapart qui a révèle ce cliché en septembre dernier et depuis Alexandre Bennalla affirme qu'il s'agit d'un pistolet à eau.

Dans l'attente de vérifications, les juges ont un temps renoncé à le mettre en examen. Mais de nouveaux éléments apparus dans l'enquête semblent avoir mis à mal sa défense. Une note de Tracfin, le service anti-fraude et anti-blanchiment d'argent, a notamment révélé qu'il avait effectué des achats dans une armurerie les jours précédants ce cliché. Il est donc poursuivi pour "port et détention non autorisé d'armes de catégorie B".