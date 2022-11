Alexandra Richard est définitivement condamnée à dix ans de prison pour le meurtre de son conjoint

Alexandra Richard est définitivement condamnée à dix ans de prison ferme, assortie d'une peine de sureté automatique de cinq ans. La cour de cassation a rendu son arrêt la semaine dernière, le 26 octobre, mais on vient de l'apprendre. La cour de cassation confirme la condamnation prononcée par la cour d'appel d'Evreux il y a plus d'un an, le 23 octobre 2021.

La mère de famille de 44 ans a été condamnée en appel à Evreux dans l'Eure à dix ans de prison pour le meurtre de son conjoint violent, exactement la même peine qu'en première instance à Rouen, en Seine-Maritime, elle avait décidé de se pourvoir en cassation. Alexandra Richard, victime de violences conjugales, a tué son compagnon Sébastien d'un coup de fusil à Montreuil en Caux, près de Tôtes en Seine-Maritime, en octobre 2016, mais elle a toujours plaidé l'accident.

"La réponse est simple : circulez, il n'y a rien à voir"

La cour de cassation estime que la condamnation de la cour d'appel est justifiée et elle retient la circonstance aggravante de "violences sur conjoint" par Alexandra Richard sur son compagnon. Son avocat, maitre Quentin Dekimpe se dit déçu de cette décision

"Une autre étape s'ouvre la concernant"

Un autre combat commence désormais, explique son avocat, faire sortir le plus tôt possible Alexandra Richard de prison. Il lui reste au moins deux ans de prison ferme à effectuer.

Les avocats d'Alexandra Richard vont saisir la Cour Européenne des Droits de l'Homme, mais même en cas de condamnation symbolique de la France, cela ne permettra pas de faire sortir de prison Alexandra Richard de prison. Le combat désormais est d'obtenir un aménagement de peine.