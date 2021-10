Alexandra Richard est à nouveau condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son compagnon violent

Alexandra Richard lance à ses filles "bisous, je vous aime" avant que la porte du fourgon pénitentiaire ne se referme. Cette femme de 43 ans, victime de violences conjugales, a tué son compagnon Sébastien d'un coup de fusil à Montreuil en Caux, près de Tôtes, en octobre 2016. Mais elle a toujours plaidé l'accident.

Comme en première instance en novembre 2020 à Rouen, les jurés en appel à Evreux n'ont pas cru à cette thèse. Alexandra Richard est condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son compagnon, violent avec elle. Son avocate, Me Lorraine Questiaux, ne cache pas son amertume : "On est extrêmement déçu et on pense à Alexandra Richard qui va devoir voir ses enfants au parloir pendant encore de nombreuses années. Son petit garçon va devoir vivre sans sa mère, c'est terrifiant."

Les femmes ne sont pas protégées par les institutions judiciaires - Me Questiaux, avocate d'Alexandra Richard

Pour Me Questiaux, ce verdict est une "honte absolue" et une "erreur judicaire". Alexandra Richard, qui a subi des violences conjugales, est d'abord une victime aux yeux de son avocate et, selon cette dernière, "les femmes ne sont pas protégées par les institutions judiciaires. Ce genre de décision en est la preuve flagrante."

Il y avait, parmi les jurés dans ce procès en appel, une immense majorité de femmes. Pour Me Questiaux, c'est là encore révélateur : "ça montre à quel point le système patriarcal est puissant. Qu'on soit femme ou qu'on soit homme, c'est vraiment l'idéologie dominante dans laquelle on est tous et toutes élevées, et qui conduit à ce genre de déni de justice ahurissant."

La cour d'assises n'a pas donné un permis de tuer - Me Capitaine, avocate des parties civiles

L'avocate des parents de Sébastien, Me Rose-Marie Capitaine, se dit au contraire soulagée de ce verdict : "Je suis soulagée dans la mesure où la cour d'assises n'a pas donné un permis de tuer à un citoyen". L'avocate des parties civiles reconnaît qu'il y a eu des violences mais elle estime qu'Alexandra Richard les a exagérées et, pour Me Capitaine, "elle a tué Sébastien alors qu'elle n'était pas en danger réel".

Alexandra Richard, que son avocate qualifiait d'"héroïne" à l'issue du verdict, a cinq jours pour décider de se pourvoir ou non en cassation.