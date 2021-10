Alexandra Richard restera en prison jusqu'à son procès pour le meurtre de son conjoint violent

Alexandra Richard comparaissait libre lors de son procès en première instance devant la cour d'assises de la Seine-Maritime en novembre 2020, elle sera jugée détenue, dans le box des accusés, lors de son procès en appel à Evreux du 19 au 23 octobre prochain. En octobre 2016 à Montreuil en Caux, près de Tôtes, cette mère de trois enfants a tué son compagnon violent d'un coup de fusil. Elle a toujours plaidé l'accident. L'avocate générale avait, dans son réquisitoire l'an dernier, demandé la requalification des faits en coups mortels mais les jurés ne l'ont pas suivi et Alexandra Richard a été condamnée à 10 ans de prison pour meurtre.

C'était la 5ème demande de remise en liberté d'Alexandra Richard depuis son placement en détention à l'issue du verdict le 27 novembre 2020. Et la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen l'a de nouveau rejetée ce jeudi matin. L'avocat de la quadragénaire, Me Quentin Dekimpe, se désole de cette décision : "On a un sentiment d'injustice parce que Mme Richard a toujours été présente, a toujours déféré (devant le juge) et finalement, pour des raisons que je considère comme obscures, on refuse de la laisser sortir. On a l'impression qu'on veut bâillonner Mme Richard. On veut lui interdire de parler."

Lors de l'audience devant la chambre de l'instruction mercredi 6 octobre, le parquet avait demandé son maintien en détention, mettant en avant un possible trouble à l'ordre public. Pour l'avocat d'Alexandra Richard, c'est un faux argument : "Concrètement, elle est sortie (avant son procès en première instance). Il n'y a pas eu de troubles à l'ordre public. La seule chose qu'elle a pu faire, c'est qu'elle s'est exprimée dans les médias. Si on devait laisser les personnes en prison parce qu'elles n'ont pas le droit de s'exprimer, beaucoup resteraient en prison."

Message de soutien à Alexandra Richard apposé sur une vitrine en face du Palais de Justice de Rouen. © Radio France - Anne Bertrand

Me Quentin Dekimpe n'est au fond pas étonné de la décision de la chambre : "On se faisait peu d'illusions. On a le même procureur depuis le début, le même président de chambre de l'instruction depuis le début : c'est somme toute logique. Dans la logique de la justice. Dans la logique du droit, on peut se poser des questions." Des affiches réclamant justice pour Alexandra Richard ont été collées sur des vitrines en face du tribunal à Rouen mais, pour son avocat, ces actions de soutien n'ont pas pu la desservir : "Ce n'est pas Mme Richard qui est allée coller ces affiches. Normalement, un magistrat ferait abstraction. On n'a pas le sentiment que ce soit le cas de la chambre de l'instruction mais un magistrat doit être impartial et ne pas tenir compte de quelque chose qui dépasse Mme Richard."

L'affaire est de fait extrêmement médiatisée. Des messages de soutien ont également été collés dans les rues d'Evreux, où se tiendra le procès en appel à compter de mardi. Une pétition lancée par l'association féministe Les effronté.es a recueilli plus de 27.000 signatures en trois semaines.