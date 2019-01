Alexandre Benalla, Christophe Castaner et Jean-Yves Le Drian convoqués par le Sénat pour de nouvelles auditions

Cinq hommes dont Alexandre Benalla, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, et le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, sont convoqués pour s'expliquer devant la commission des lois du Sénat dans les dix jours qui viennent.

Bis repetita. Comme le laissait entendre Jean-Pierre Sueur, sénateur PS du Loiret et rapporteur de la commission d’enquête du Sénat en décembre sur France Bleu, les derniers rebondissements de l'affaire Benalla vont donner lieu à de nouvelles auditions.

Deux ministres, un proche d'Emmanuel Macron et Alexandre Benalla sont à nouveau convoqués pour s’expliquer devant la commission des lois à partir du 16 janvier. Les élus veulent (ré)-entendre Patrick Strzoda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, puis les ministres de l'Intérieur Christophe Castaner et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

Alexandre Benalla est, lui, convoqué à 14h00 le 21 janvier, juste avant Vincent Crase, un ex-employé du parti présidentiel LREM, impliqué dans des violences contre des manifestants le 1er mai à Paris.

La commission du Sénat, présidée par Philippe Bas, s'était donnée six mois pour enquêter sur cette affaire qui a rebondi fin décembre lorsque la presse a révélé que l'ancien chargé de mission de l'Elysée continuait d'utiliser deux passeports diplomatiques, malgré sa mise à pied et "alors même qu'il avait déclaré, lors de son audition sous serment du 19 septembre 2018, les avoir laissés dans le bureau qu'il occupait à l'Élysée", a souligné la commission dans un communiqué. Ces passeports ont finalement été restitués et déposés à la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) cette semaine.

Alexandre Benalla est déjà mis en examen pour "violences volontaires" notamment.