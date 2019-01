Alexandre Benalla conteste avoir menti sur ses passeports diplomatiques

Bis repetita. Entendu une première fois par une commission d'enquête sénatoriale créée cet été après sa mise en examen pour des violences sur des manifestants le 1er mai, Alexandre Benalla est à nouveau soumis aux questions des parlementaires depuis 14h00 ce lundi. À l'origine de ces nouvelles auditions, des révélations du journal Le Monde et de Médiapart. La commission d'enquête du Sénat s'interroge sur la façon dont l'ex-collaborateur de l'Elysée a pu obtenir et utiliser des passeports diplomatiques et de service, pour se rendre en Afrique notamment, après son licenciement. Une enquête a été ouverte le 29 décembre.

"Je n'ai pas menti"

"Je vous le réaffirme solennellement (...), je ne vous ai pas menti le 19 septembre lorsque je vous ai dit que mes passeports étaient à l'Élysée, et encore une fois, je fais confiance à la justice (...) qui fait émerger un certain nombre de vérités sur des mensonges, des rumeurs, des contrevérités qui ont été développées ici ou là", a déclaré Alexandre Benalla à l'ouverture de son audition.

Il a toutefois reconnu avoir commis "un certain nombre d'erreurs", évoquant une "situation professionnelle et personnelle assez troublée". "J'ai commis un certain nombre d'erreurs, des erreurs que j'ai reconnues volontiers auprès de mes proches, auprès de mon entourage, et que je reconnais publiquement devant vous, et je l'ai fait également devant la justice", a dit l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, qui a estimé avoir subi un "lynchage en règle".

Alexandre Benalla a été mis en examen pour usage de titre administratif non autorisé. Il a été placé sous le statut de témoin assisté pour faux et usage de faux.

