Alexandre de Bosschère, procureur de la République d'Amiens : "La justice manque dramatiquement de moyens"

France Bleu Picardie : le constat que vous tirez aujourd'hui avec vos collègues procureurs, c'est celui d'une justice malade, exsangue ?

Alexandre de Bosschère : C'est celui d'une justice qui est en crise, qui l'est depuis longtemps. C'est une justice qui manque dramatiquement de moyens, mais qui fait l'objet aussi de critiques régulières que beaucoup de magistrats sur le terrain, de greffiers trouve injuste. Et c'est ce qui nous a amené à faire des propositions concrètes pour le débat de la présidentielle ?

Une des propositions que vous faites, c'est de donner à la justice plus de moyens. C'est ça, aujourd'hui, l'enjeu principal pour une meilleure justice ?

C'est une de nos dix propositions. Ça veut dire qu'on considère que ça n'est pas la seule. Mais évidemment, c'est un point de départ quasiment incontournable quand on a deux fois moins de moyens que l'Allemagne, quatre fois moins de procureurs par habitant que la moyenne européenne selon le Conseil de l'Europe et deux fois moins de magistrats du siège. On voit bien qu'il y a un problème considérable. Il y a eu des rattrapages ces derniers mois, ces dernières années, mais c'est très insuffisant pour pouvoir faire face aux besoins et à l'attente de justice de nos concitoyens.

Et ce manque de moyens, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une justice que certains estiment dégradée, comme l'ont estimé les magistrats et les greffiers qui ont fait grève il y a quelques semaines ?

En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la justice ne peut pas contrôler ce dont elle est saisie. Elle a une obligation, sinon c'est un déni de justice, de répondre à ce qui lui est demandé. Et donc, pour faire face à un tel besoin, on est obligé de traiter de manière dégradée. Les procureurs français, par exemple, sont aujourd'hui chargés d'un nombre record d'affaires par habitant au niveau de l'Europe, avec un nombre de missions le plus important. Et pourtant, on est quatre fois moins. On est obligé de traiter les choses de manière dégradée si on ne veut pas que les délais explosent.

Le Syndicat de la Magistrature exprime son désaccord ou en tout cas son scepticisme avec certaines propositions, notamment celle de confier certaines procédures à l'administration. Vous comprenez l'inquiétude de ces magistrats qui disent que ça va occasionner pour les justiciables un peu moins de protection?

Ce que dit la conférence des procureurs, c'est qu'il faut à la fois renforcer les moyens mais il faut aussi s'interroger sur ce qu'on doit faire. Quand on constate encore une fois qu'on a le nombre record d'affaires pénales transmises à la justice sur les 45 pays membres du Conseil de l'Europe, c'est peut être qu'on est parfois saisi de choses qui n'ont pas à être traitées directement par la justice avec la lourdeur de la procédure pénale. C'est simplement ça que l'on dit. Bien entendu, ça ne veut pas dire que l'on doit se délester massivement de ce dont on est saisi au quotidien. On a des garanties de contradictoire dans le cadre des procédures pénales et il faut que ça reste l'essentiel de ce qui touche aux libertés publiques.

Une autre proposition, c'est celle d'adapter un peu plus la justice au numérique. Ça aussi, c'est un enjeu très important pour les années à venir ?

C'est un enjeu qu'on connaît bien sur Amiens puisqu'on est site pilote pour la procédure pénale numérique. C'est essentiel parce qu'il y a des gains qu'on n'a pas encore du tout effleuré en matière de contradictoire, en matière d'efficacité, en matière de qualité de la justice. Il faut absolument qu'on investisse massivement. Pour qu'une victime suive la procédure par moyens électroniques, savoir où en est sa plainte, à quel stade elle en est, qu'un avocat reçoive des notifications sur un cloud, qu'un auteur sache si la procédure qui le concerne a été classée ou non. Tout ça, ce sont des choses qui, concrètement, au delà même de l'efficacité de la justice, vont améliorer la qualité du contradictoire et le partage d'informations. Donc on doit absolument investir massivement et sur la durée. Pas sur deux ou trois ans. C'est un projet au moins à 10 ans si on veut faire des progrès significatifs.

Ces dix propositions, vous allez les envoyer aux candidats à la présidentielle. Une campagne présidentielle, c'est l'occasion de voir plusieurs propositions sur la politique pénale. Certaines vous inquiètent aujourd'hui ?

Les procureurs n'ont pas à se positionner à ce point sur le débat. Nous, ce qu'on veut, c'est donner notre avis et des propositions concrètes qui sont susceptibles d'être entendus dans le débat pour permettre un échange démocratique. Ce qu'on constate c'est qu'on a parfois l'impression d'un manque de consensus autour de la justice pénale selon les majorités, selon les priorités qui émergent. On va parler de revenir sur le tout carcéral ou, au contraire, de la nécessité de sortir du laxisme. Il faut qu'il y ait une boussole. On ne peut pas sans arrêt, d'une année sur l'autre, d'un mandat sur l'autre, changer du tout au tout. Ce qui est l'orientation de la justice pénale au quotidien. Cette politique pénale, bien sûr, c'est celle du gouvernement, définie à l'issue des élections. Elle doit être déclinée ensuite par les procureurs et mis en œuvre concrètement. Et puis ensuite, c'est l'adaptation à la situation individuelle de chaque dossier. Donc on souhaite vraiment que nos propositions, qui ne sont pas des propositions politiques, mais des propositions concrètes issues du terrain, elles puissent être débattues. On ne prétend pas avoir la science infuse, mais on veut que nos propositions soit au moins débattue et c'est pour ça qu'on a déjà envoyé à l'ensemble des candidats nos propositions.