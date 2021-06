L'entrepreneur Alexandre Guérini, condamné fin mai à six ans de prison ferme dans un vaste dossier de trucages présumés de marchés publics, a fait appel de sa condamnation.

Alexandre Guérini fait appel de sa condamnation. L'homme d'affaire avait été condamné fin mai à six ans de prison ferme dans un vaste dossier de trucages présumés de marchés publics et doit purger sa peine dans la prison des Baumettes à Marseille. Son frère, le sénateur Jean-Noël Guérini, ex-homme fort du Parti socialiste des Bouches-du-Rhône, condamné à trois ans de prison dont 18 mois avec sursis et cinq ans d'inéligibilité dans la même affaire, avait déjà fait appel de sa propre condamnation.

En plus des deux frères, cinq des six autres condamnés du 28 mai seront rejugés en appel. Le tribunal correctionnel de Marseille avait notamment reproché à Jean-Noël Guérini de n'avoir "eu de cesse de protéger les intérêts de son frère" Alexandre, personnage central de ce tentaculaire dossier. Il était reproché Jean-Noël Guérini, président du conseil général des Bouches-du-Rhône de 1998 à 2015, d'avoir préempté un terrain pour favoriser son frère qui en avait besoin pour l'extension d'une décharge. Alexandre Guérini était quant à lui accusé d'avoir utilisé la position de son frère pour faire pression sur des élus ou des fonctionnaires pour contourner les procédures de marchés publics, s'enrichir, éliminer des concurrents ou favoriser des proches.