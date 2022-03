Alexandre Martin, avocat de Cédric Jubillar : "ça change quoi que son téléphone soit éteint ou en mode avion?"

Selon le journal Le Parisien, le téléphone de Cédric Jubillar était bien éteint le soir de la disparition de Delphine, et non en mode avion comme il le jurait. "C'est une non information" réagit ce lundi matin sur France Bleu Occitanie Maître Alexandre Martin, l'un des avocats de Cédric Jubillar.

L'affaire Jubillar, avec peut-être un nouvel indice. Selon le journal Le Parisien, le téléphone de Cédric Jubillar était bien éteint le soir de la disparition de Delphine en décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, et non en mode avion comme il le jurait. Ce qui aurait permis de tracer les déplacements. "C'est une non information", réagit ce lundi matin sur France Bleu Occitanie Maître Alexandre Martin, l'avocat de Cédric Jubillar.

Le téléphone portable de votre client était éteint la nuit de la disparition de sa femme alors qu'il avait dit l'avoir mis en mode avion. Il a menti?

Ecoutez, c'est encore une "non information". Cédric Jubillar a pu dire qu'il l'avait mis en mode avion, et après "je ne m'en souviens pas". Il est interrogé sur ce point six mois après, pas le lendemain. Et puis, qu'est-ce que ça change?

Le soir de la disparition de sa compagne il a éteint son téléphone, ce n'est pas anodin?

Quand vous vous couchez qu'est-ce que vous faites de votre téléphone? J'en sais rien. Deux explications. Premièrement ça change quoi. Qu'il ait été éteint ou qu'il était en mode avion, est-ce que ce téléphone révèle quelque chose, est-ce que ce téléphone a bougé? Non. Deuxième élément, vous avez une expertise dans le dossier qui démontre que la batterie de ce téléphone ne fonctionnait pas. Il pouvait s'éteindre, se décharger alors même qu'il était branché. Ce sont les gendarmes qui en ont fait la constatation. Alors était-il en mode avion au départ, éteint par la suite. On en sait rien. Ca ne change absolument rien. Si ce téléphone avait parlé, si ce téléphone s'était déplacé dans la nuit, dans un endroit singulier. Là je comprendrais.

Sauf qu'un téléphone éteint monsieur Martin n'est pas géolocalisable?

Mais ça change quoi? On peut tout imaginer. Cet homme quand il se couche il éteint son téléphone. Cet homme quand il se couche, il met son téléphone en mode avion.

Donc en aucun cas, ça sème le trouble à nouveau dans cette affaire?

Pour moi, ça ne sème absolument rien. Il est clair que ce téléphone ne fonctionnait pas et que c'est Delphine d'ailleurs qui devait le réveiller tous les matin comme il le faisait habituellement. Ca n'ajoute rien. Ca n'enlève rien. Ce téléphone, ce qu'on sait c'est qu'il était éteint à 22h58 et rallumé à 3h53 lorsqu'il l'a dit. Alors qu'il ait été en mode avion ou qu'il ait été éteint, ça ne rajoute rien. C'est encore une non information dans ce dossier.

Votre client est incarcéré depuis presque dix mois à Seysses à l'isolement. Il clame toujours son innocence. Les expertises psychiatriques et psychologiques ont débuté. Vous en attendez beaucoup ou pas?

J'en attends pas grand chose parce que les expertises psychiatriques et psychologiques ne vont rien révéler au niveau de la culpabilité. Si ce n'est que on verra que cet homme est normal, que cet homme n'est pas pervers, que cet homme n'est pas calculateur. En ce sens, elles sont intéressantes mais ça ne rajoutera rien ni à la culpabilité, ni à l'innocence. Ou peut-être ça peut rajouter à l'innocence parce que le portrait qui est fait de cet homme est très loin de la réalité.

Mais sa personnalité est étonnante. On n'a jamais vu un mari éploré. Il a discuté à bâtons rompus avec certains journalistes à Cagnac-les-Mines. Il a dit à sa sœur avoir commis le crime parfait. C'est de la provocation tout ça?

Je ne sais pas dans quoi ça s'inscrit. Peut-être que les experts nous répondront là dessus. On a un homme qui est isolé, qui est enfermé à Seysses. Peut-être parfois veut-il exister. Peut-être parfois fait-il des déclarations qui surprennent. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas de corps, que vous n'avez pas de scène de crime et vous n'avez absolument rien. Alors si c'est un concours de popularité pour savoir si monsieur Cédric Jubillar est sympathique, pas sympathique, s'il a des réflexions adéquates ou pas. Ca on peut en discuter à l'infini. Mais au niveau de la preuve, au niveau de la culpabilité de cet homme, le dossier est toujours vide.

Est-ce que vous attendez un retour des échanges téléphoniques que Delphine Jubillar aurait eu avec la femme de son amant? Est-ce que ça, ça va être important?

On a déjà eu l'occasion, la défense, d'exposer des incongruités dans l'utilisation du téléphone entre Delphine et la femme de son amant. Des investigations j'imagine sont en cours. J'espère qu'elles le sont parce que le gros problème de ce dossier c'est que les enquêteurs et les juges n'ont axé leur travail que sur la culpabilité de monsieur Cédric Jubillar à l'exclusion de toute autre hypothèse.

Ca fait neuf ans que le dossier est disséqué. Une instruction dure en moyenne deux ans. Que se passe-t-il si de neuf apparait au dossier?

Si rien de neuf apparait, j'ose espérer que cet homme sera libéré. Et puis, à la fin de l'instruction, il appartiendra aux magistrats de décider si cet homme doit être ou non jugé. Mais à un moment donné nous souhaiterions que la présomption d'innocence soit consacrée et que, comme dans d'autres dossiers similaires, les personnes qui étaient accusées ont été jugées devant une cour d'assises, libérées et à deux reprises acquittées.

On a vu par le passé des procès sans corps, sans arme, sans aveux, sans scène de crime...

Alors sans corps, sans armes, oui ça on en a vu. Mais des dossiers sans scène de crime c'est un peu compliqué quand même. Parce qu'on part du principe que Delphine est décédée. Ne voyez aucune provocation dans mon propos. On parle. On ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé. Parce que ce dossier est singulier par l'absence de corps évidement, et surtout par l'absence de scène de crime. Sinon pourquoi croyez-vous que depuis des mois, à grand renfort d'exposition médiatique, l'accusation nous dit "on a trouvé des traces de sang" dans une voiture, sur la housse de couette. C'est bien qu'ils savent qu'il manque un élément.

Est-ce que vous arrivez à croire que votre client comparaitra libre si procès il y a?

En tout cas je l'espère. J'arrive à croire et je suis certain que cet homme est innocent. J'espère que cet homme comparaitra libre, et surtout s'il doit comparaitre un jour. Et ensuite bien entendu que cet homme soit u jour définitivement innocenté.

Vous avez déposé plusieurs demandes de remise en liberté qui ont toutes été rejetées. Vous allez encore en déposer beaucoup?

Oui tout à fait puisque à chaque fois il nous a été répondu qu'il fallait attendre un interrogatoire, une confrontation, une expertise. Là on nous parle de confrontation. On va attendre ces actes. Et chaque fois que ce sera nécessaire nous déposerons une demande de mise en liberté.

Confrontation avec qui? Avec sa maman peut-être?

Je ne sais pas. Peut-être sa maman, peut-être le codétenu. Je n'en sais rien. En tout cas, il y a encore des actes qu'ils doivent être faits. Et à l'issue de ces actes, nous déposerons bien évidement une nouvelle demande de remise en liberté (la cinquième).