Me Jean-Marc Florand, avocat de la famille d'Alexia Daval va demander au juge d'instruction de comparer les relevés ADN de la scène de crime avec l'ADN d'une autre affaire. Le 6 janvier, un homme de 38 ans avait été retrouvé avec une balle dans le crâne à Esmoulins, tout près de Gray.

Toutes les pistes n'ont semble-il pas été totalement explorées dans l'enquête sur le meurtre d'Alexia Daval à Gray en Haute-Saône. Deux jours après la mise en examen de Jonathann Daval, le mari de la victime, pour meurtre sur conjoint, Me Florand demande ce vendredi de nouvelles expertises. Il est l'avocat des parents d'Alexia.

Une mort suspecte dans le même secteur géographique

Le 6 janvier 2018, les pompiers sont appelés dans la commune d'Esmoulins près de Gray, pour un homme inanimé dans le cabanon de son jardin. Pour rappel, c'est dans le bois d'Esmoulins qu'a été retrouvé, le 30 octobre 2017, le corps en partie carbonisé d'Alexia Daval. Fortement alcoolisé, cet homme de 38 ans, père de trois enfants, est allongé sur le sol. Les pompiers tentent de le réanimer pendant 40 minutes, en vain.

Les faits se déroulent un samedi soir. Le lundi matin, le procureur de Vesoul Emmanuel Dupic demande une autopsie. Le légiste rase le crâne plutôt chevelu pour comprendre d'où provient un petit filet de sang et découvre un impact de 22 long rifle dans le crâne.

Sur place, les enquêteurs ne retrouvent aucune arme. Après plusieurs jours d'enquête, le procureur de la république fait une conférence de presse pour expliquer que cette affaire n'a rien à voir avec l'affaire Alexia Daval, même si les faits se sont produits dans la même commune, Esmoulins.

Pour le procureur, il s'agit d'un suicide

L'affaire est classée, il s'agit d'un suicide, le procureur est formel. L'homme avait déjà fait trois tentatives, à chaque fois la veille de reprendre le travail. Pour Emmanuel Dupic, le mystère de l'arme introuvable s'explique : selon les constatations du médecin légiste, la blessure n'a pas entraîné la mort sur le coup.

Après avoir tiré, l'homme a encore marché sur 40 mètres pour se rendre jusqu'à son cabanon de bricolage, puis s'effondrer. De peur que les enfants retrouvent l'arme, il l'aurait déposée dans la poubelle, poubelle emportée le lundi matin vers le centre d'incinération des ordures ménagères.

La comparaison des ADN

Lors de sa conférence de presse le 25 janvier 2018, Emmanuel Dupic affirmait qu'il n'y avait aucun lien avec l'affaire Alexia Daval, que tout avait été vérifié. Mais Me Jean-Marc Florand n'en démord pas. L'avocat de la famille d'Alexia explique qu'il est comme Saint Thomas, quand on lui affirmera que l'ADN du suicidé et celles de la scène de crime d'Alexia Daval n'ont aucune similitude, il voudra bien le croire, mais à sa connaissance ce travail n'a pas été fait.

Si une demande de croisement des ADN est faite au juge d'instruction, il ne devrait pas refuser" - Emmanuel Dupic, procureur de la république.

Le 1er février, le procureur de la République de Vesoul a indiqué à France Bleu Besançon que "si une demande de croisement des ADN était faite au juge d'instruction, il ne devrait pas refuser". Aussitôt Jean-Marc Florand décide de saisir le juge d'instruction au pôle de l'instruction de Besançon. Il va faire cette demande : la lettre est rédigée, elle partira lundi prochain.

Deux scénarios en fonction des analyses ADN

Deux cas de figure peuvent se présenter :

Dans le premier, l'ADN du suicidé d'Esmoulins ne correspond à aucune ADN relevé là où le corps d'Alexia a été retrouvé . Le dossier est définitivement refermé de ce côté là.

. Le dossier est définitivement refermé de ce côté là. Dans le deuxième cas, l'ADN du suicidé correspond à une des traces relevées sur la scène de crime dans l'affaire Alexia Daval, et cela bouleverse totalement l'affaire telle est connue aujourd'hui.

Pour Me Jean-Marc Florand, nous ne sommes pas au bout des surprises dans ce dossier.