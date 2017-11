Alexia, un mois après la disparition de la jeune joggeuse, la vie reprend tout doucement à Gray en Haute-Saône.

Un mois après la disparition de la joggeuse de 29 ans à Gray en Haute-Saône, la vie reprend son cours. Le 28 octobre, la jeune femme avait disparu alors qu'elle était partie faire un footing. La population s'était mobilisée pour participer à des battues durant le week-end et le lundi.

L'hiver s'est installé sur la petite ville de Gray en Haute-Saône, les décorations de noël sont en place. Derrière ces aspects visiblement festifs, la ville est encore sous le choc de la disparition d'Alexia Daval le 28 octobre dernier. Selon Jonathan Daval, le mari d'Alexia, sa femme est partie faire un jogging comme tous les samedis matins. Ne la voyant pas revenir en fin de matinée il alerte la gendarmerie.

Après trois jours de recherche, un corps calciné est retrouvé dans un bois à quelques kilomètres de Gray. Ce corps est bien celui d'Alexia Daval. Le dimanche suivant, 10.000 personnes participent à une marche blanche et silencieuse

Lors de la première semaine, pratiquement chaque jour il y avait de nouveau éléments dans l'enquête. Mais depuis la conférence de presse de la procureur de Besançon Edwige Roux-Morizot la pression médiatique est retombée. L'objectif est de laisser les enquêteurs travailler sans cette pression médiatique. Au total la cellule dédiée compte une quinzaine de gendarmes qui chaque jour travaillent sur ce dossier.

On a plus aucune nouvelle, on ne sait pas ce que cela donne, j'ai peur que ça prenne du temps et du temps et du temps" une habitante de Gray inquiète qui fait le parallèle avec l'affaire Grégory.