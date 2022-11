Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée, est soupçonné d'avoir "participé" à des décisions sur MSC

On en sait un peu plus sur la mise en examen d'Alexis Kohler. Le secrétaire général de l'Elysée est mis en examen depuis septembre dans le dossier MSC pour prise illégal d'intérêts. Le bras droit d'Emmanuel Macron est soupçonné d'avoir "participé" en tant que haut fonctionnaire entre 2009 et 2016 à des décisions concernant l'armateur, qui est lié à sa famille.

ⓘ Publicité

L'armateur est lié à sa famille

La mère d'Alexis Kohler est cousine de Rafaela Aponte, épouse du fondateur du groupe Gianluigi Aponte. Alexis Kohler évoque un lien familial "éloigné" tout en reconnaissant avoir des séjours réguliers sur des yachts MSC, avec des membres de la famille Aponte. Pour les juges en charge de l'affaire, cela peut compromettre "l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité" d'Alexis Kohler. Ce dernier a également été le directeur financier de la branche croisière de MSC entre octobre 2016 et la présidentielle de 2017.

Le secrétaire général de l'Elysée se dit "indigné" que "son intégrité" soit mise en cause. Mis en examen pour prise illégal d'intérêts, Alexis Kohler risque cinq ans de prison et 500 000 euros d'amende.