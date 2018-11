Algrange : il cambriole un supermarché déguisé en super-héros

Algrange, France

Il s'est pris pour un super-héros, il a fini en garde à vue ! Cet habitant d'Algrange âgé d'une vingtaine d'années a fait preuve d'originalité pour cambrioler un supermarché de sa commune, dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a pénétré dans le magasin vêtu d'une combinaison intégrale de Dead Pool, ce personnage de comics américain, qui a le corps et le visage entièrement recouvert de rouge et de noir. Il était accompagné d'un complice, plus sobrement habillé d'une tunique noire.

Les deux complices déjà repérés - en civil - dans l'après-midi

Les caméras de vidéo-surveillance ont donc filmé cette scène hors du commun : l'anti-héros de Marvel faisant son shopping dans les allées vides du magasin. Mais malgré l'ingéniosité des costumes, la Brigade de sûreté urbaine de Thionville n'a pas eu trop de mal à identifier les deux individus : les vigiles du supermarché les avaient déjà repérés, dans l'après-midi, en train de remplir un caddie de victuailles, en civil cette fois-ci. Un caddie qu'ils avaient abandonné, rempli, dans le magasin, et qu'ils ont récupéré dans la nuit.

La combinaison de Dead Pool a disparu

Les deux hommes ont donc été arrêtés ce lundi, la combinaison noire a été retrouvée lors d'une perquisition - mais pas celle de Dead Pool. Ils ont toutefois reconnu les faits, et comparaîtront en mars de l'année prochaine.