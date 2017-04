Algues vertes : l’enquête sur la mort du joggeur à Hillion classée sans suite

L’origine de la mort du joggeur retrouvé en septembre dernier dans une vasière à Hillion reste un mystère pour la justice. Le parquet de Saint-Brieuc a décidé de classer sans suite l’enquête préliminaire.

"Les causes du décès restant au terme de l’enquête médicalement incertaines, il ne pourrait être juridiquement établi aucun lien de causalité direct et certain avec une éventuelle faute constitutive d’une éventuelle infraction", explique ce lundi soir Bertrand Leclerc le procureur de la république de Saint-Brieuc pour justifier le classement sans suite de l'affaire.

Après 7 mois d'enquête préliminaire, cette annonce n'est pas une surprise. En décembre dernier, le procureur expliquait déjà que la toxicité des vasières du Gouessant paraissaient "constituer un risque réel pour la santé publique" tout en précisant que les causes de la mort du joggeur ne pouvaient être clairement déterminées.

Bertrand Leclerc a reçu ce matin la femme du joggeur pour lui annoncer la nouvelle.