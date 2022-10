Algues vertes : "le joggeur mort dans la vasière, c'était mon père"

Yann Auffray avait 19 ans quand il a perdu son papa, le 8 septembre 2016. Son père, le joggeur mort dans la vasière de l'estuaire du Gouessant, où se décomposaient des algues vertes. "On n'a pas perdu le joggeur, on a perdu Jean-René, on a perdu mon père", raconte Yann. "Pendant longtemps, on s'est senti dépossédé. Aujourd'hui, on a envie de remettre de l'humain dans cette histoire".

Nous, au début, ce qu'on voulait, c'était juste faire le deuil. On n'a parlé à personne et, en même temps, on voyait qu'on écrivait beaucoup de choses sur nous.

Ce jeudi 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes examinera le recours déposé par la famille de Jean-René Auffray en 2019.

La famille de Jean-René Auffray estime que l'Etat, la commune d'Hillion et l'agglomération de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor, ont commis des fautes. "Il faut que les autorités arrêtent de faire l'autruche, qu'elles assument", poursuit le fils de la victime.

La famille considère que si la justice n'a pu établir le lien entre les algues et la mort de leur proche, c'est parce que l’autopsie a été réalisée trop tardivement, 19 jours après le décès. "Quand bien même le gens sont opposés à notre procédure en disant que nous faisons cela pour l'argent, on s'en fiche. Peut-être qu'un jour, sans le savoir, ils seront protégés par notre acte". Elle réclame 600.000 euros pour le préjudice subi.

