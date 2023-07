Alissas : une marche blanche pour rendre hommage à Nader et pointer du doigt une route accidentogène

Les proches de Nader sont en tête de cette marche blanche, avec une grande banderole où s'affiche le visage jovial du trentenaire. Il est tragiquement décédé dans un accident de la route alors qu'il se rendait à une fête de mariage. Une centaine de personnes participent à cette marche. L'émotion est grande quand ils atteignent le lieu-même de l'accident. Des fleurs sont déposées sur le bas côté de la route, des ballons blancs lâchés dans les airs.

ⓘ Publicité

Anis, le frère de Nader, se sent soutenu par tous ceux venus participer à l'hommage : "aujourd'hui, cela fait 40 jours, et ce n'est pas évident de vivre avec ça chaque jour. Il nous manque. C'était mon petit frère, c'était ma moitié, c'était quelqu'un de très aimé et qui aimait la vie. On veut sensibiliser les gens pour qu'ils pensent à lui chaque fois qu'ils passent par ici et qu'ils soient prudents. Pour pas que ce genre d'accidents se reproduise."

Déjà 6 morts sur cette portion de route

Nader, 36 ans, circulait à moto le 27 mai 2023 peu avant 20h. Il roulait sur la départementale 2 de Chomérac vers Alissas quand, un peu avant le rond-point du viaduc, il a été percuté par une voiture qui arrivait en face. Une voiture qui effectuait un dépassement sur une voie autorisée, puisqu'il y a deux voies dans l'autre sens de circulation, mais le véhicule se serait déporté à hauteur d'un virage. Un autre automobiliste, qui roulait derrière Nader, a été percuté et tué. Le conducteur mis en cause lui est grièvement blessé.

L'accident dans lequel Nader a été tué s'est produit sur cette portion de la Départementale 2 à Alissas, dans une zone où il y a une voie de dépassement mais un virage et une dévers © Radio France - Nathalie Rodrigues

Les proches de Nader pointent aussi du doigt la dangerosité de cette portion de route : "ce n'est pas le premier, il y a eu d'autres décès sur cette route, et c'est ça aussi qui fait mal" souligne son frère Anis, "il faudrait que les services locaux la réaménagent, mettent des moyens de prévention pour ne plus que ces accidents se produisent."

Michel Valla, le maire de Privas, qui participe à la marche blanche en soutien à la famille qu'il connaît bien, souligne aussi que "c'est le sixième mort sur cette portion de route. Cela interpelle. Est-ce que c'est un problème de dévers, de signalisation ? Le Conseil Départemental travaille avec ses ingénieurs pour essayer d'améliorer les conditions de circulation."

L'enquête se poursuit pour éclaircir les circonstances précises de l'accident.