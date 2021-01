Allassac : il avait tenté de revendre sur internet les objets qu'il venait de voler

On appelle ça un vol par opportunité. Samedi dernier à Allassac un homme de 30 ans, résidant à Lubersac, voit une porte d'habitation ouverte. Il entre et en quelques secondes fait main basse sur un téléphone portable et un ordinateur. Quelques instants auparavant il avait également par opportunité volé une sacoche dans une voiture non loin de là. L'homme rentre aussitôt chez lui et met le téléphone et l'ordinateur en vente sur le site "Le Bon Coin". Une manière de revendre des objets volés de plus en plus pratiquée selon la gendarmerie.

Condamné à 15 mois de prison

Cependant la fille de la propriétaire des deux objets a l'idée de jeter un œil sur le site Internet. Et elle reconnaît justement les biens volés. Elle prévient donc la gendarmerie qui n'a plus qu'à aller cueillir le voleur chez lui après avoir pris rendez-vous comme n'importe quel acheteur. L'homme est déjà bien connu de la justice. Présenté en comparution immédiate ce lundi au tribunal de Brive il est condamné à un an de prison ferme auquel s'ajoutent trois mois d'un précédent sursis. C'est donc pour 15 mois qu'il a été incarcéré dès la fin de l'audience à la maison d'arrêt de Tulle.