Allégations d'agressions sexuelles visant un producteur du Cher : une vigneronne condamnée pour diffamation

C'est une affaire qui était présentée comme celle du "Me too" dans le monde du vin. Un vigneron du Sancerrois, Sébastien Riffault, avait attaqué en justice une consœur, suite à des posts Instagram le mettant en cause. Il y était fait état d'accusations de viols et d'agressions sexuelles, sans qu'aucune plainte n'ait jamais été déposée contre le vigneron. Plusieurs témoignages de femmes visant le vigneron avaient été publiés, avant d'être retirés. Sébastien Riffault obtient gain de cause en justice, puisque celle qui a relayé les messages est condamnée pour diffamation par le tribunal de Bourges. Elle doit verser au total près de 30.000 euros de dommages et intérêts. Elle peut faire appel dans un délai de 10 jours.

Un soulagement pour le vigneron diffamé

Suite aux allégations postées à son encontre sur les réseaux sociaux, Sébastien Riffault a subi un lourd préjudice financier, car il a perdu une partie de ses contrats professionnels. Au delà de ça, la justice estime qu'il y a également un préjudice moral. Cette décision du tribunal de Bourges est un soulagement pour le vigneron; "pour moi et pour ma famille" précise Sébastien Riffault. "Ca a été extrêmement dur, on vous fait passer pour un criminel. Justice a été rendue" estime le producteur installé dans le Sancerrois.

"C'est une décision qui me rassure, parce qu'elle vient dire qu'on ne peut pas tout dire et tout écrire sur les réseaux sociaux, salir la réputation d'un homme sans disposer de la moindre preuve." réagit de son côté l'avocat de Sébastien Riffault, maître Eugène Bangoura. Pour lui le tribunal a estimé que "la cause [celle des femmes dans le monde du vin] peut être juste, mais qu'on ne peut pas relayer sans fin des rumeurs".