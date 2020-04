Allemagne : deux hommes recherchés après un meurtre en Forêt-Noire

Un homme a été tué à Zell in Wiesental, dans le Land du Bade-Wurtemberg, non loin des frontières du Haut-Rhin et de la Suisse. La police allemande recherche deux hommes en fuite.

Le drame s'est produit mardi 28 avril au soir à Zell im Wiesental, dans le Bade-Wurtemberg, en Allemagne, une commune du sud de la Forêt-Noire, non loin de l'Alsace et de la Suisse. Un homme a été tué et trois autres personnes blessées dans un appartement. Le meurtrier présumé, un Bulgare de 27 ans, s'est enfui à pied avec son frère. La police allemande a mobilisé un hélicoptère pour tenter de les retrouver, et appelle la population du secteur à la contacter si les suspects sont aperçus.

Selon un porte-parole de la police cité mercredi par le Badische Zeitung, six travailleurs de différents pays étaient logés dans l'appartement. Les deux hommes recherchés pourraient se trouver toujours dans la zone.