Fin de la chasse à l'homme en Allemagne : le fugitif armé d'Oppenau a été arrêté

Sa fuite a provoqué un large et impressionnant déploiement de policiers allemands pendant six jours. Yves Rausch, un Allemand de 31 ans armé d'un couteau et de pistolets, en fuite depuis dimanche, a été arrêté, annonce la police d'Offenburg (Bade-Wurtemberg) vendredi 17 juillet. Les autorités doivent préciser dans la soirée le lieu et les circonstances de cette arrestation.

Six jours de traque

Dimanche dernier, Yves Rausch avait désarmé et pris les pistolets d'une patrouille de policiers sur la commune allemande d'Oppenau, à une quarantaine de kilomètres de Strasbourg. Les recherches se sont concentrés en forêt. Vendredi après-midi, le chef de la police d'Offenburg lui lançait un appel pour qu'il contacte la police

Plus d'informations à venir.