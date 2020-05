Allemagne : les deux hommes recherchés pour un meurtre en Forêt-Noire ont été arrêtés

L'un est soupçonné d'avoir tué un Turc à Zell im Wiesental, commune allemande située non loin des frontières alsaciennes et suisses. Deux Bulgares ont été arrêtés à Francfort-sur-le-main, a annoncé la police jeudi.

Ils ont été ramenés dans le Land du Bade-Wurtemberg pour être jugés. Deux frères, suspectés d'être impliqués dans le meurtre d'un homme à Zell im Wiesental, ont été retrouvés et arrêtés 300 km plus au nord, à Francfort-sur-le-Main, a annoncé la police allemande jeudi. L'un deux, un Bulgare de 27 ans, est soupçonné d'avoir tué un Turc de 38 ans, mardi soir, dans un appartement de cette commune située dans le sud de la Forêt-Noire, non loin du Haut-Rhin et de la Suisse. L'autre homme arrêté est son frère de 22 ans.

Un meurtre pour l'argent

Selon les précisions données jeudi par les policiers allemands, les deux hommes se sont rendus mardi soir dans la chambre de leur future victime afin de lui prendre de l'argent et l'ont tué. Ils auraient ensuite agressé un autre occupant de l'appartement, pour la même raison, et l'auraient gravement blessé à la tête. Tous sont des travailleurs de différentes nationalités, logés dans le même appartement.