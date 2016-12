Allemagne : le self défense féminin contre l'insécurité, à l'approche du réveillon

La sécurité sera renforcée en Allemagne lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. De nombreuses femmes avaient été agressées le soir du réveillon en 2015 à Cologne. Depuis, certaines ont décidé d'apprendre à se protéger en prenant des cours de self-défense, comme à Offenbourg.

Une nuit de la St-Sylvestre plus sereine que l'année dernière. C'est ce qu'espère l'Allemagne après les graves incidents qui avaient émaillés le réveillon l'an dernier. De nombreuses agressions sexuelles avaient été commises contre des jeunes femmes, surtout à Cologne. 1.200 plaintes avaient été déposées dont plus de 500 pour agression sexuelle. Cette année, les mesures de sécurité seront renforcées, notamment dans le Bade-Wurtemberg avec davantage de policiers et la mise en place de la vidéosurveillance.

Trois instructeurs initient une quinzaine de femmes aux techniques de self-défense à Offenbourg © Radio France - Marie-Thérèse Koehler

Les femmes, quant à elles, se prennent en main. Exemple à Offenbourg où elles suivent des cours de self-défense suite aux événements de l'an dernier, mais aussi en raison des deux meurtres de jeunes femmes commis récemment, l'un à Fribourg et l'autre près de cette ville. Michaela apprend à maitriser toutes ces techniques : "je savais qu'elles existaient, mais j'ignorais comment les appliquer pour pouvoir me protéger, tout en continuant à vivre librement. Et ce qui s'est passé dans la région m'a également motivée".