Allier : appel à témoins après la disparition inquiétante d'un septuagénaire à Saulzet

Saulzet, Allier, France

Les gendarmes de la communauté de brigades de Gannat lancent un appel à témoins dans le cadre d'une disparition inquiétante survenue à Saulzet dans l'Allier. Claude Palme, 78 ans, a quitté son domicile ce mardi en VTT. Il a quitté son domicile, en VTT gris, depuis le mardi 3 septembre vers 16 heures. Il mesure 1M72, cheveux courts grisonnants, porte des lunettes de vue et est vêtu d’un short beige et d’un tee-shirt blanc et gris.

Le dispositif de recherche mis en place par les gendarmes, avec l'appui d'un hélicoptère et le concours d'une brigade cynophile de Clermont-Ferrand, n’a pour l’instant pas permis de découvrir l’intéressé. Toute personne ayant aperçu cet homme ou ayant des informations susceptibles d'orienter les recherches est priée de contacter la gendarmerie en composant le 17, ou en appelant la brigade de Gannat au 04.70.90.87.09.