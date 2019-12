Allier : une intoxication au monoxyde de carbone durant un concert en l'église de Laprugne

Laprugne, France

Le concert de Noël a vite tourné court. Vers 15h30, les sapeurs-pompiers de l'Allier ont dû intervenir en l'église de Laprugne, dans l'Allier. 159 personnes se plaignaient de symptômes ressemblant à une intoxication au monoxyde de carbone.

Onze personnes transportées à l'hôpital

Très vite, les spectateurs du concert ont été évacuées vers la salle des fêtes de la commune. La majorité ont pu rentrer chez eux en fin d'après-midi. Mais, d'après le bilan des sapeurs pompiers, onze personnes ont quand-même été transportées vers les centre hospitaliers de Vichy et Roanne, 10 en urgence relative et une en urgence absolue. Cette personne a fait un malaise cardiaque, dû à l'inhalation de ce monoxyde. Des examens médicaux doivent le confirmer ce dimanche soir. Plus de 50 sapeurs pompiers ont été mobilisés. Une enquête de gendarmerie a été ouverte.

Un précédent avait déjà eu lieu en 2014

Ce n'est pas la première fois que l'église de Laprugne fait l'actualité. Il y a pile 5 ans, le 15 décembre 2014, 158 personnes avaient également été prises de malaises lors d'un concert dans ce lieu. Elles avaient été intoxiquées au monoxyde de carbone. A l'époque, le radiateur de l'église avait été en cause : il était défaillant.