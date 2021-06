Allier : 550 citoyens en guerre contre un projet de micro-centrale hydroélectrique à Ébreuil

Le projet est sur les rails depuis 2018, mais les riverains d'Ébreuil (Allier) n'en ont eu vent qu'il y a deux semaines. En plein cœur d'une zone naturelle protégée et à quelques mètres des habitations, un investisseur privé tente d'implanter une micro-centrale hydroélectrique sur la Sioule.

En colère, 550 citoyens se sont donc fédérés au sein du "Collectif contre la micro-centrale hydroélectrique d'Ebreuil" afin de lui barrer la route. Près de 1.800 personnes ont quant à elles signé leur pétition en ligne.

Impact sur la vie locale

Les deux municipalités concernées par le projet - Ébreuil et Saint-Quintin-sur-Sioule - se sont également positionnées contre. D'une même voix, tous dénoncent les multiples impacts de cette future structure sur leur quotidien, la faune et la flore.

"Imaginez une centrale avec des vis d'Archimède de quatre mètres de diamètre sur près de neuf mètres de long...". À l'origine de la pétition en ligne, Grégory Mathurin craint les nuisances sonores et visuelles qu'engendrerait un tel projet. Elsa Desamais, signataire et riveraine de la Sioule, est quant à elle persuadée que la valeur immobilière de sa maison - située à quelques mètres seulement de la future structure - en serait grandement impactée.

Et la commune n'héberge pas seulement ses riverains. Labellisée Petite Cité de Caractère et Station Verte, Ébreuil accueille également chaque année des touristes d'Auvergne et d'ailleurs. "Ils sont nombreux à venir profiter des charmes du village, de nos monuments classés, de notre plan d'eau ou encore de notre club de canoë", liste Grégory. "Qui voudra venir passer un séjour à proximité d'une centrale ? Les visiteurs vont fuir et l'économie locale en être impactée", se désole-t-il.

Impact sur la biodiversité

1 000 m² d'arbres abattus, 35 m² de zone humide détruite, 1 000 m² de bras de la Sioule remblayés, bétonnisation de 600 m² sur une île située en plein milieu de cette écrin de nature... Le Collectif ne manque pas d'arguments pour démontrer le désastre écologique qu'engendrerait ce projet.

Autant d'éléments que l'investisseur privé, Vincent Ferry, réfute : "Les services instructeurs ont vérifié qu'on respectait bien l'environnement, les problématiques de bruit... Normalement, l'impact est faible". Au Préfet de l'Allier de décider du sort de cette micro-centrale. La décision devrait tomber dans un délais d'un mois.