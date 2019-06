Allier : 79 chèvres sauvées par la Fondation Brigitte Bardot à Saint-Aubin-le-Monial

La propriétaire ne parvenait plus à gérer son cheptel. Les chèvres ont d'abord été confinées et soigner sur un autre site il y a trois semaines dans l'Allier, avant d'être emmenées ce vendredi vers une structure de la Fondation dans les Yvelines.

Toulon-sur-Allier, Allier, France

La propriétaire, qui vit seule, avait demandé de l'aide à la Fondation Brigitte Bardot en décembre dernier. Elle ne parvenait plus à gérer son cheptel situé sur la commune de Saint-Aubin-le-Monial à l'ouest de Moulins. Les chèvres ne recevaient plus de soins adéquates et leur reproduction n'était plus maîtrisée. Les services vétérinaires de la préfecture de l'Allier ont été alertés. Et un arrêté municipal a permis l'opération de sauvetage qui s'est faite en deux temps.

Les chèvres bourbonnaises ont pris la direction des Yvelines - © Fondation Brigitte Bardot

Toulon-sur-Allier, puis les Yvelines

Les 79 bêtes ont d'abord été déplacées il y a trois semaines vers un lieu de "stockage" à Toulon-sur-Allier. Pour une "remise en conformité". Le temps de les soigner, mais aussi d'obtenir les autorisations de transports indispensables. Les animaux ont été emmenés ce vendredi en direction des Yvelines, où ils seront placés dans une structure de la Fondation Bardot, qui va leur offrir une retraite plus confortable.