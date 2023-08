Éric Dupond-Moretti est attendu à Aurillac ce lundi après le saccage du tribunal

Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est attendu dans le Cantal, ce lundi 28 août. Après avoir condamné "avec plus grande fermeté" l'intrusion et le saccage du tribunal d'Aurillac vendredi, il a annoncé qu'il se rendrait sur place pour apporter son soutien aux magistrats et personnels concernés.

ⓘ Publicité

À lire aussi Aurillac : le tribunal dégradé en marge d'une manifestation féministe au Festival de théâtre de rue

En marge d'une manifestation féministe, un groupe d'une dizaine de personnes s'est introduit dans le tribunal et l'a dégradé. Ce groupe a notamment démarré un incendie dans le bureau d'accueil et tagués les murs.