Allier : bientôt plus de barrières de péage sur la RCEA

C'est une première en France sur une telle distance. Les 88 kilomètres qui séparent Sazeret dans l'Allier à Digoin en Saône-et-Loire n'auront plus de barrières de péage. Pourtant l'autoroute sera bien payante.

Toujours avoir sa plaque d'immatriculation en tête

Mais comment cette nouvelle autoroute fonctionnera-t-elle ? Six portiques seront installés, comparables à ceux qui étaient mis en place pour l'écotaxe. Chaque véhicule passera sous les portiques. Leur plaque d'immatriculation sera scannée. Les données seront envoyées à un centre informatique. C'est à ce moment là que le compteur se déclenchera.

Pour payer son péage, trois solutions seront possibles. Si vous avez un badge télépéage, rien ne changera : vous passez sous le portique sans se soucier de rien. En revanche, pour ceux qui payent à une machine, vous pouvez vous enregistrer préalablement sur un site internet ou sur une application mobile dédiée. La transaction sera fera selon le moyen de paiement déclaré. Si vous ne souhaitez pas vous enregistrer sur Internet, vous pourrez payer votre trajet durant le déplacement. Pour cela, des bornes de paiement seront installées le long du tracé de l’A79. Il faudra entrer le numéro de la plaque d’immatriculation de son véhicule, qui aura été enregistré par les systèmes vidéo installés sur les portiques de péage.

Un double impératif écologique et de fluidité de la circulation

Pour les concepteurs de l'autoroute, APRR et Eiffage, ce concept de "free flow" répond à un double impératif. "En supprimant l’arrêt et le nécessaire redémarrage des véhicules thermiques aux barrières de péage, ce dispositif contribue à diminuer significativement les émissions de CO2" explique Eiffage. Un poids lourd chargé à 40 tonnes consomme environ deux litres de carburant supplémentaires lors d’un passage en barrière de péage. "La circulation sera plus fluide déjà grâce au passage à 2x2 voies mais cela va aussi participer" à la réduction des bouchons sur cet axe très fréquenté. Chaque jour, entre 10 et 15 000 véhicules circulent sur la RCEA.