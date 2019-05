Allier : Claude Riboulet demande d'accélérer la mise en concession de la RCEA après un nouvel accident mortel

Toulon-sur-Allier, Allier, France

Le choc frontal a été terrible et fatal. Une fois encore, la RCEA a été le théâtre d'un drame jeudi en début de soirée à hauteur de Toulon-sur-Allier (Allier). Le conducteur d'un véhicule utilitaire a été tué après avoir percuté de plein fouet un camion-remorque. Selon les premiers éléments de l'enquête menée par les gendarmes, il semble que le véhicule utilitaire a été déporté sur le côté gauche et a empiété sur la voie opposée. Le choc n'a laissé aucune chance de survie à la victime. Le chauffeur portugais du camion-remorque, qui a pris feu, a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital de Moulins.

Au lendemain de ce nouveau drame, le président du Conseil départemental de l’Allier, Claude Riboulet, a fait part de sa très vive émotion dans un communiqué, d'abord en rendant hommage à la victime. Un père de famille, âgé de 37 ans, originaire de Jaligny-sur-Besbre. Il était par ailleurs pompier volontaire de l’Allier. La préfète de l'Allier Marie-Françoise Lecaillon s'est également associée à la douleur de la famille et à celle de ses collègues pompiers bourbonnais.

La préfète de l'Allier s'associe à la peine des sapeurs pompiers de l'Allier. https://t.co/jh69GJgu9h — Préfet de l'Allier (@Prefet03) May 3, 2019

Il faut donc en finir avec les intentions et discours. Nous demandons une accélération et des résultats - Claude Riboulet

Claude Riboulet a par ailleurs rappelé l'urgence de moderniser et de sécuriser la RCEA, sombrement baptisée la route de la mort : « Il y a eu une multitude d’accidents qui ont plusieurs fois interpellé par leur gravité sur la RCEA, route nationale relevant de la responsabilité de l'Etat. Si notre mission d’élus locaux est de veiller à préserver pleinement la sécurité et l’accessibilité au réseau routier départemental, nous interpellons l’Etat et lui demandons d’accélérer l’aménagement de la RCEA et de ses tronçons à double sens en deux fois deux voies. Prévu pourtant à l’origine, l’aménagement sécurisé n’est toujours pas effectif après trente-cinq ans. Pis, malgré les promesses, il est toujours reporté. Il faut donc en finir avec les intentions et discours. Nous demandons une accélération et des résultats. »

Le choix du concessionnaire traîne en longueur...

Le ministère des transports tarde à faire le choix du concessionnaire qui sera chargé de la mise à 2X2 voies de la RCEA dans la traversée de l'Allier. L'appel d'offres est terminé depuis plusieurs mois. Le choix était attendu pour la fin de l'année 2018. On sait que deux dossiers sont en finale et que la société retenue devrait être annoncée probablement en juin prochain. En attendant, le retard s'accumule... et les morts s'enchaînent.

Le décès du père de famille bourbonnais porte à huit le nombre de morts sur les routes de l'Allier depuis le début de l'année. C'est toutefois le premier accident mortel à déplorer sur le RCEA en 2019.