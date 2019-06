Allier : collision mortelle entre un camion et une voiture au sud de Bessay-sur-Allier

L'accident s'est produit ce lundi en début d'après-midi sur la Nationale 7 entre les communes de La Ferté-Hauterive et Bessay-sur-Allier. La voiture de l'automobiliste décédé a percuté de plein fouet un camion qui circulait dans le sens opposé.

Choc frontal entre un poids-lourd et une voiture ce lundi sur la RN7 à hauteur de Bessay-sur-Allier

Bessay-sur-Allier, Allier, France

Le camion de transports de matériel de construction a percuté frontalement la voiture de type Clio immatriculée dans l'Eure peu après 14 heures ce lundi sur le RN7 au sud de Bessay-sur-Allier (Allier). Le choc frontal, qui s'est produit au lieu-dit La Garenne, n'a laissé aucune au conducteur âgé de 70 ans, mort sur le coup.

La passagère de la voiture, grièvement blessée, a du être désincarcérée. Elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR. L'hélicoptère Dragon 63 de la sécurité civile l'a transporté au CHU de Clermont-Ferrand.

Le conducteur du camion, très choqué, n'a pas été blessé. L'enquête de gendarmerie va devoir déterminer les causes de l'accident et les responsabilités. La circulation a été coupée dans les deux sens de circulation pebndant plus d'une heure.

Plus d'infos à venir.