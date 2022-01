Allier : des gérants d'auto-écoles mis en examen pour des faux certificats

Trois gérants d'auto-écoles, dont un de l'Allier et un du Cantal, ont été mis en examen. Placés sous contrôle judiciaire, ils auraient délivré de faux certificats de conduite d'engins de chantier. Ils risquent sept ans de prison et 100.000 euros d'amende.

Le hasard fait bien les choses. En ce mois de mars 2021, lors d'un banal contrôle dans une auto-école de Varennes-sur-Allier, le COLAF découvre le pot aux roses. Le Comité Opérationnel de Lutte Anti-Fraude relève plusieurs infractions dans l'établissement. Il a délivré de faux Certificats d'Aptitude à la Conduite en Sécurité, des documents qui permettent d'utiliser des engins de chantier, comme des grues, des plates-formes élévatrices, ou encore des ponts roulants.

Une filière auvergnate et aveyronnaise

Le patron de l'auto-école de Varennes-sur-Allier a fait appel à deux collègues, un de Saint-Flour, dans le Cantal, et un de Luc La Primaube, dans l'Aveyron, pour signer les certificats en question. 150 documents en tout !

Certains clients l'ont reçu et payé, sans avoir suivi aucune formation, ni passé aucun test. En revanche, d'autres, de bonne foi, ont été formés, mais par des personnes non habilitées, et parfois non déclarées.

L'enquête se poursuit

L'enquête n'est pas terminée. Les investigations se poursuivent maintenant dans le cadre d'une information judiciaire. D'autres mises en examen sont possibles dans les semaines à venir, explique le Procureur de la République de Cusset, Eric Neveu.

En attendant, le gérant de Varennes-sur-Allier est mis en examen, notamment, pour escroquerie et travail dissimulé. Ceux de Saint-Flour et de l'Aveyron pour faux en écriture et complicité d'escroquerie.

Ils risquent 7 ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende.