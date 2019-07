Allier : deux maisons détruites par un incendie à Malicorne, deux habitantes intoxiquées par les fumées

Deux habitations détruites et deux habitantes intoxiquées à Malicorne (Allier)

Malicorne, Tortezais, Allier, France

Les sapeurs-pompiers de l'Allier ont été mobilisés ce mardi en début d'après-midi pour un feu d'habitations dans la commune bourbonnaise de Malicorne. Les flammes ont détruit deux maisons situées du lotissement La Brande.

Deux habitantes intoxiquées par les fumées

23 soldats du feu venus de Montluçon, Commentry, Doyet et Villefranche-d'Allier sont parvenus à venir à bout de l'incendie après une heure et demi d'intervention. Deux habitantes, une mère de 48 ans et sa fille de 16 ans ont inhalé des fumées. Elles ont été hospitalisées à Montluçon en état de choc.

Piste accidentelle

On ignore pour l'heure l'origine du sinistre. La piste d'un incendie accidentel est privilégiée par les gendarmes de Montluçon et de la communauté de brigades Commentry - Marcillat-en-Combraille, en charge de l'enquête. Des techniciens en identification criminelle sont attendus sur place pour accréditer cette hypothèse.

Grosse activité pour le SDIS 03

Les pompiers sont particulièrement sollicités ces derniers jours en raison de multiples incendies agricoles. Trois nouveaux sinistres ont été recensés ce mardi à Saint-Pourçain-sur-Sioule, Bizeneuille et Neuilly-en-Donjon. Neuf hectares, essentiellement du blé sur pied, ont été parcourus par les flammes.