Auvergne, Lapalisse, Allier, France

La fuite d'ammoniac a été détectée mardi en milieu de matinée dans l'abattoir Tradival à Lapalisse dans l'Allier. Les effets du gaz se sont très vite faits ressentir, provoquant des irritations du nez, des yeux et de la gorge. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les gendarmes et une soixantaine de sapeurs-pompiers ont notamment été mobilisés. Au total, plus de 250 personnes ont été évacuées par mesure de précaution. A commencer par les employés de l'abattoir, tous mis en sécurité dans une gymnase de la commune bourbonnaise, comme ont pu le constater sur place nos confrères du journal La Montagne.

Fuite de gaz à Tradival #Lapalisse : plus de 200 employés de l'abbatoir évacués dans un gymnase de la commune. pic.twitter.com/SUonx2QNoc — La Montagne Vichy (@Montagne_Vichy) December 12, 2017

Le bâtiment purgé

La préfecture de l'Allier indique que la fuite a été maitrisée en début d'après-midi et que la situation ne présente aucun risque pour la population. Mais plusieurs heures vont être nécessaires pour évacuer l'ammoniac. En attendant, les animaux encore vivants ont été mis à l'abri et la zone reste inaccessible.