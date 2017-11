Allier : L'agresseur d'Yzeure est toujours recherché par la police

L'homme qui a violemment poignardé un automobiliste de 22 ans vendredi en fin d'après-midi à Yzeure dans l'Allier est toujours en fuite mais l'enquête se précise.

Tout part d'une altercation entre un cycliste et un automobiliste en fin d'après-midi vers 18h15, dans une zone résidentielle proche du centre-ville d'Yzeure, à l'angle de la rue Ampère et de la rue Adjudant-Réau. Les deux hommes échangent quelques coups puis le cycliste sort un couteau et poignarde à de multiples reprises l'automobiliste. Quatorze fois exactement.

Un appel à témoins

L'auteur des coups de couteau reste pour le moment inconnu. Il aurait aussitôt pris la fuite à vélo en direction du quartier du Plessie. La police de Moulins lance un appel à témoins. Les enquêteurs recherchent un homme d'une vingtaine d'années qui mesure environ 1 mètre 60. Lors des faits, il était habillé en clair et portait une capuche.

Une enquête est ouverte pour "tentative de meurtre". L'affaire est confié au service d'investigation du commissariat de Moulins et à la police judiciaire de Clermont-Ferrand. Un portrait robot devrait être diffusé en début de semaine prochaine.

N'hésitez pas à contacter le commissariat de Moulins au 04.70.43.16.16.

La victime âgée de 22 ans a été transporté, grièvement blessé, à l'hôpital de Moulins. Son pronostic vital n'est pas engagé.