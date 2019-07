Allier : l'auteur présumé de tentatives d'enlèvement d'enfants entre 2015 et 2019 interpellé à Bellerive-sur-Allier

Originaire de Bellerive-sur-Allier, le suspect âgé de 35 ans a été interpellé mardi dernier et mis en examen pour tentative de viol, enlèvement de mineur de 15 ans, violation de domicile et tentatives de violation de domicile. Il a été confondu par son ADN.

Bellerive-sur-Allier, Allier, France

Inconnu des services de police, cet habitant de Bellerive-sur-Allier (Allier) est soupçonné d'avoir sévi à six reprises dans sa commune entre juillet 2015 et juin 2019. Il a été finalement été interpellé mardi 12 juillet selon une information révélée par le journal Le Parisien. Il a été mis en examen ce jeudi au tribunal de grande instance de Cusset pour "tentative de viol, enlèvement de mineur de 15 ans, violation de domicile et tentatives de violation de domicile".

Une échelle pour accéder aux chambres

La première affaire remonte à l'été 2015. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2015, il s'était introduit au domicile familial d'une fillette grâce à une échelle en passant par la fenêtre. France Bleu Pays d'Auvergne avait relayé l'information. L'agresseur avait jeté la petite fille par la fenêtre après l'avoir enroulé dans une couverture. Les cris de la petite victime, qui n'avait miraculeusement pas été blessée, l'avaient mis en fuite. L'enquête avait été confiée de la police judiciaire de Clermont-Ferrand et de l'office central de répression de la violence aux personnes.

D'autres tentatives entre 2017 et 2019

Le suspect aurait remis ça ces deux dernières années en s'introduisant ou en tentant de s'introduire dans d'autres domiciles à Bellerive-sur-Allier. Toujours selon le Parisien, la tentative de viol a été retenue pour une des agressions par le parquet de Cusset. La dernière en date remonte à la nuit du 30 juin au 1er juillet 2019. Quatre ans jour pour jour après la première tentative d'enlèvement. Là encore, même mode opératoire. Une échelle a été utilisée pour tenter d'accéder à la chambre d'une fillette.

Confondu par son ADN

A chaque tentative, le même ADN masculin a été retrouvé par les policiers. Grâce à des signalements et aux prélèvements génétiques, le trentenaire a fini par être interpellé et confondu par son ADN lors de sa garde à vue au commissariat de Clermont-Ferrand. Présenté ce jeudi aux magistrats bourbonnais, il a été placé en détention à la maison d'arrêt de Riom. Le procureur de la république de Cusset, Eric Neveu, doit communiquer d'ici la fin de journée.