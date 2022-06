Allier : la veuve du chasseur retrouvé décapité il y a 27 ans mise en examen pour meurtre

Va-t-on en savoir plus sur les circonstances de la mort de Christophe Doire, retrouvé mort à Busset dans l'Allier, en 1995 ? 27 ans après les faits, sa veuve vient d'être mise en examen pour meurtre ce jeudi, après que les investigations ont été relancées.

Elle avait été placée en garde à vue mardi, en raison de "ses déclarations initiales très souvent incohérentes et versatiles depuis décembre 1995, à l'aune des éléments probants retrouvés à son domicile et de son positionnement durant l'enquête". Elle "a été déférée ce jeudi en milieu d'après-midi devant les deux juges d'instruction saisis (...) suite à son manque d'explications crédibles voire son déni, notamment sur la situation de son couple", a indiqué Éric Neveu, procureur de la République de Cusset, lors d'une conférence de presse ce jeudi soir.

Elle est mise en examen et encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle, car "des indices graves et concordants mettent en évidence sa participation dans le meurtre", selon le parquet. Le juge des libertés et de la détention l'a placée en détention provisoire. "Les circonstances précises du passage à l'acte nécessitent la poursuite des investigations", notamment "pour identifier et interpeller d'autres protagonistes", précise le procureur de la République, Eric Neveu.

Nouvelle instruction en 2020

Le corps de Christophe Doire avait été retrouvé sans tête au matin de Noël, le 25 décembre 1995, dans le fossé d'une route départementale de l’Allier, par deux chasseurs. Agé de 28 ans, jeune père de famille, c'était un chasseur bien connu dans la région. Il avait été identifié grâce à ses papiers d'identité mais sa tête n'a jamais été retrouvée. Une première information judiciaire ouverte à l'époque avait abouti à un premier non-lieu en 2000. Une deuxième information judiciaire ouverte en 2002 s'était soldée de la même façon.

Une dernière instruction a été ouverte en mai 2020 et les magistrats ont décidé d'exhumé son corps en avril 202