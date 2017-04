Gannat : le jeune chauffard mis en examen après la collision mortelle

Le conducteur de la fourgonnette, qui a causé la mort de trois personnes et blessée une fillette jeudi à Gannat, a été mis en examen pour homicides et blessures involontaires. L'accident est survenu après une course-poursuite entre deux véhicules. L'autre chauffard est activement recherché.

Placé en garde à vue depuis l'accident, le conducteur de l'utilitaire, âgé de 21 ans, a été présenté ce vendredi au parquet de Cusset. Les gendarmes de Gannat, en charge de l'enquête, ont recueilli suffisamment d'éléments pour acquérir la conviction que les quatre occupantes de la Peugeot ne sont que des victimes collatérales d'une course-poursuite entre deux véhicules jeudi en début d'après-midi sur la RD2009. Mis en examen pour homicides et blessures involontaires, il a été placé en détention provisoire.

Un 3eme véhicule recherché

Le jeune chauffard a affirmé aux enquêteurs qu'il était effectivement poursuivi par une autre voiture au moment de la collision. Plusieurs témoins de l'accident confirment l'implication d'un 3eme véhicule, mais le scénario n'est pas encore complétement établi. Son conducteur est en tout cas activement recherché par les forces de l'ordre.

Une grande émotion à Biozat

Le bilan de l'accident s'est considérablement alourdi depuis quelques heures. Éjectée de la Peugeot 205, une fillette de 9 ans et demi a été tuée sur le coup. Plus tard dans la soirée, les deux mères de famille sont décédées au CHU de Clermont-Ferrand. L'une d'elle, âgée de 38 ans, était employée communale à Biozat dans l'arrondissement de Vichy. L'autre maman, âgée de 35 ans et également domiciliée à Biozat, était coiffeuse à Gannat. La 4eme victime, une fillette âgée de 8 ans, est toujours hospitalisée à Saint-Étienne dans un état très grave. Toutes les quatre avaient pris la route pour participer à une activité de vacances.