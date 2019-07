Allier : le maire de Montluçon lance un appel citoyen pour réclamer plus de policiers

En proie à une délinquance grandissante sur fond de trafic de drogue, Frédéric Laporte réclame des effectifs de police supplémentaires au ministre de l'intérieur et des lois plus coercitives au gouvernement. Des citoyens lui emboîtent le pas.

Montluçon, Allier, France

Les fréquentes visites du maire de Montluçon dans le secteur concerné par le trafic de drogue n'y auront rien changées. Ce sont des moyens qu'il faut débloquer en urgence et seul l'Etat a les clés. Frédéric Laporte dresse un constat au vitriol sur les conséquences de la loi Taubira et sur la politique menée sous l'ère Hollande, mais il faut surtout regarder devant.

Le maire s'adresse donc au Ministre de l’Intérieur et lance un appel citoyen en ligne "afin de montrer notre détermination à demander une Police Nationale possédant les moyens humains et financiers suffisants à son fonctionnement". Pour participer, cliquez ici. La ville de Montluçon précise que les personnes qui n’ont pas accès à internet pourront également signer cet appel en se rendant à la Cité administrative ou à l’Hôtel de ville aux horaires d’ouverture.

Des policiers et un commissariat

Une pétition en ligne "SOS sécurité pour Montluçon" a également été lancée à l'initiative d'un Montluçonnais (Thierry Auvie), qui a écrit au maire pour lui signaler son initiative complémentaire. "Devant la recrudescence des incivilités, agressions et meurtres, nous citoyens montluçonnais et proches alentours demandons l’intervention immédiate et efficace des pouvoirs publics afin de trouver une solution durable de protection des habitants de notre ville". Deux mesures sont réclamées à travers cette pétition. Des effectifs de police supplémentaires venant compléter les 80 policiers nationaux déjà présents et l’ouverture d’un commissariat de quartier dans la zone Quai Louis Blanc. Là même où un jeune homme, originaire du quartier Fontbouillant, a été poignardé à mort la semaine dernière.

"La source du problème la semaine dernière, c'est bien entendu le trafic de drogue contrairement à ce que certains peuvent dire" - Frédéric Laporte

Les deux auteurs présumés de l'agression mortelle à l'arme blanche ont confié aux enquêteurs qu'ils avaient agi après avoir été provoqués par "des regards". Des aveux qui sont loin de convaincre le maire de Montluçon. Frédéric Laporte persiste et signe. Il s'agit bien d'un crime sur fond de trafic de stupéfiant.

Le maire de Montluçon, Frédéric Laporte, se dit "impuissant" face aux trafics de drogue Copier

Outre l'appel citoyen du maire et la pétition en ligne, il est question d'un rassemblement citoyen ce samedi devant la sous-préfecture sur les réseaux sociaux. On évoque également une marche blanche en hommage au jeune Montluçonnais tué dans la cité des bords du Cher.

