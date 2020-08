Allier : Les colos apprenantes rencontrent un franc succès

Mises en place par l'Education nationale et les collectivités locales, les colos apprenantes doivent permettre aux enfants de rattraper les éventuelles lacunes dues au confinement. Au Camping Champ Fossé, à Saint-Bonnet-Tronçais (Allier), Les Colos du Patro proposent tout l'été aux enfants des séjours thématiques, autour de la pêche ou du Moyen-Âge et de ses châteaux forts. Les enfants de 7 à 12 ans profitent de vacances sans leurs parents et s'attellent à construire cabanes et petits feux de camps. "Avant, ils en faisaient plein autour des châteaux, pour que les lutins viennent", raconte Matéo, 10 ans. Elisa n'en est pas à son premier séjour cet l'été. Pour cette pré-adolescente, les colos apprenantes ressemblent à l'école, mais en mieux, les sujets abordés y sont bien plus intéressants : "On découvrent les races d'oiseaux, tous les animaux de la forêt... Et aussi les règles de vie ! Donc c'est trop bien !"

Redonner le goût d'apprendre

Au Camping Champ Fossé la colo apprenante est pleine. Dans son déguisement de croisé, Jeremy Mons, directeur et animateur, dit retrouver son âme d'enfant. Après cette année scolaire particulière, il voit un réel intérêt à ce type de séjour : "C'est vraiment des séjours positifs, on voit l'apport en plus par rapport aux colos traditionnelles. On voit que les enfants ont besoin de se socialiser, ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant deux mois. Ils se retrouvent, retrouvent de la cohésion et du partage entre eux."

Les enfants doivent porter un masque lors des rassemblements pour l'initiation aux techniques de pêche. © Radio France - Sarah Calamand

Que les enfants puissent passer de nouveau du temps entre copains était un des buts de la mise en place de cas colos apprenantes. Marie-Françoise Lecaillon, préfète de l'Allier, est venue visiter la colo apprenante au Camping de Champ Fossé. "Petit à petit, il faut les ramener vers le sentiment que c'est important d'apprendre, sauf que comme on est en vacances, c'est apprendre autrement. Les enfants se resituent dans le temps, et ils s'approprient aussi l'historie de l'Allier, avec toutes les forteresses qu'on a, c'est important !" La préfète salue la capacité d'adaptation des associations qui rapidement organiser ces colos apprenantes, dans le respect des règles sanitaires. Car au menu des apprentissages cette année, il y a aussi les gestes barrières et le lavage des mains. Les enfants ont assimilé ces nouvelles règles sans problème.