Allier : les Jeux des Masters prévus à Vichy en octobre de nouveau reportés

Face à la résurgence de l'épidémie en France, les premiers Jeux des Masters sont une nouvelle fois reportés. Initialement programmés en octobre 2020, ils avaient déjà été décalés deux fois. On ignore encore la date à laquelle ils se tiendront finalement.

Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et Vichy Communauté viennent d'annoncer l'annulation de la première édition des Jeux des Masters, compétition sportive destinée aux plus de 25 ans hébergée à Vichy.

Situation sanitaire oblige, cet événement satellite du programme "Héritage" des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, programmé du 1er au 3 octobre 2021, ne pourra être maintenu à ces dates. "La crainte d'une résurgence de l’épidémie Covid-19 ne nous permet pas d’atteindre notre objectif premier qui est de promouvoir la pratique sportive auprès du plus grand nombre [...] tout en veillant à la _sécurité de tous_", explique le communiqué des organisateurs.

© - jeuxdesmasters.fr

Troisième report

Plus de 10.000 personnes étaient attendues pour la première édition de cet événement sportif en terre auvergnate. Difficile d’accueillir tant de monde sans prendre un risque sanitaire.

Initialement prévus en octobre 2020, les Jeux des Masters vichyssois avaient donc été repoussés une première fois au printemps. Puis une seconde, au mois d'octobre 2021. On ignore la suite du programme : cette fois, les organisateurs n'ont pas annoncé de nouvelle date.