Allier : les Montluçonnais consultés pour la création d'une police municipale à l'horizon 2023

C'était une promesse du maire sortant Frédéric Laporte pendant la campagne des municipales. Depuis ce lundi 20 septembre, les habitants de la cité des bords du Cher peuvent répondre à 10 questions autour d'une possible police municipale et de ses futures missions.

Dans un communiqué, la ville de Montluçon explique ce qui l'a logiquement poussée à solliciter ses administrés sur les questions de sécurité et plus précisément sur la création d'une police municipale. Elle explique qu'elle "a développé depuis plusieurs années un réseau de caméras de vidéoprotection avec un Centre de Supervision Urbain opérationnel depuis septembre, parce qu’il faut soutenir la Police Nationale en lui permettant de concentrer ses moyens dans sa lutte contre les trafics de drogue et la protection des biens et des personnes, parce qu’il faut mettre un terme aux rodéos, aux dégradations des mobiliers urbains, aux incivilités du quotidien, parce qu’il faut faire appliquer la loi et les règlements de la République partout sur son territoire".

Montluçon doit donc se doter de policiers municipaux formés et habilités à exercer différents contrôles et interventions à partir de 2023. "Comme nous nous y étions engagés dans notre programme de campagne nous souhaitons recueillir votre avis car il compte. Aussi, vous trouverez 10 questions importantes sur ce que vous attendez d’une police municipale. Votre contribution est primordiale alors n’hésitez pas ! Participez ! La consultation est ouverte jusqu’au 30 novembre 2021".

Un questionnaire en ligne est disponible depuis le lundi 20 septembre. Une consultation déclinée en une dizaine de points. Les Montluçonnais peuvent également retrouver le questionnaire sous format papier dans le magazine municipal de septembre, à la Cité administrative, au Pôle Michelet et à l’accueil de l’Hôtel de Ville et le déposer dans des urnes dans ces mêmes endroits avant la date butoir.

Police armée ou non ?

Voici les grandes déclinaisons de cette consultation publique. Il est demander de se positionner sur les missions prioritaires que devra exercer la police municipale, sur les moments de la semaine où son action serait la plus propice, sur les quartiers où son action serait prioritaire, ou encore sur son lieu d’implantation et ses effectifs (entre 1 et 5 agents, entre 6 et 10 ou entre 11 et 20 ). Il est également demandé de trancher sur la délicate question d'une police municipale armée ou non.

Cette consultation pose aussi la question d’autres missions que pourraient avoir ces policiers municipaux :

Intervenir sur les conflits de voisinage

Empêcher les rodéos urbains

Lutter contre le bruit et le tapage

S’occuper de la gestion des objets trouvés, de la fourrière animale ou de la sécurisation des manifestations et des événements extérieurs.

Enfin les Montluçonnais peuvent également se positionner sur le déploiement de la vidéoprotection en ville, sur l’installation de radars routiers ou antibruit et la vidéoverbalisation des infractions routières et de stationnement

Notez que le maire LR de Montluçon, Frédéric Laporte, sera l'invité de la matinale de France Bleu Pays d'Auvergne ce mercredi à 7h45. Un maire qui espère au moins 2.500 contributions, afin de donner du sens et du poids à cette consultation.