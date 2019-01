Allier : nouvel incendie sur le site d'Environnement Recycling de Domérat

C'est le deuxième incendie en cinq mois sur ce site de recyclage de matériels électriques et électroniques. Mais cette fois, la chaleur du mois d'août n'est pas en cause. Les dirigeants s'interrogent. La police enquête sur place.

Domérat, France

L'incendie s'est déclaré peu après 7 h ce lundi matin. Comme au mois d'août dernier le feu a pris dans un entrepôt d'électroménagers à ciel ouvert. "Mais la comparaison s'arrête là explique Sébastien Raynaud, l'un des dirigeants du site. Il n'y avait aucun facteur aggravant. Pas de chaleur accablante comme au mois d'août, les stocks étaient mouillés par la pluie, de plus le matériel qui a pris feu n'avait pas encore été manipulé par les salariés. On arrive pas à s'expliquer le départ de l'incendie. C'est troublant, conclut-il." D'ailleurs, comme l'exige la situation, une dizaine de policiers est sur place pour enquêter. "Ils m'ont dit qu'il y aurait peut-être des signes d'effraction, un grillage extérieur aurait été soulevé, mais je ne l'ai pas vu de mes yeux", justifie Sébastien Raynaud.

Une épaisse fumée noire

Donc, pour l'instant les causes de l'incendie ne sont pas connues. On sait seulement que le feu a pris dans une des cellules de béton extérieures où étaient entreposé 50 tonnes d'appareils électroménagers composés de plastique pour la plupart. C'est d'ailleurs ce qui a donné ces grandes flammes et surtout ce panache de fumée noire emprisonné par les nuages bas. Après analyse, ces fumées n'ont pas été jugées toxiques mais elles peuvent être gênantes. Par précaution , la préfecture de l'Allier a conseillé de bien fermer les fenêtres et d'éviter de sortir. Une équipe d'Atmo Auvergne est d'ailleurs intervenu en début d'après-midi pour vérifier la qualité de l'air, et apparemment cela s'améliore au fil des heures, confirme la préfecture de l'Allier.

95 pompiers sur place

Heureusement, l'incendie a été moins virulent qu'au mois d'août. Le bâtiment principal n'a pas été menacé. Et la dizaine d'employés présents au moment des faits ont pu être évacués sans dommage. Il faut dire que les pompiers sont rapidement intervenus et en nombre. 30 véhicules et 95 soldats du feu venus de plusieurs centres de secours à la ronde ont été mobilisé. Ils ont projeté de la mousse sur le brasier et les déchets qui pouvaient propager l'incendie ont été rapidement évacués. En fin d 'après-midi, le feu est bien maîtrisé et l'épaisse fumée noire a fait place à des fumerolles blanches.

Pour la CGT les seuils de mesures des fumées ne sont pas assez élevés

Dans un communiqué publié ce lundi après-midi, la CGT alerte à nouveau sur les risques que génèrent ce type d'entreprise de recyclage. "Nous tirons la sonnette d'alarme depuis six ans, précise Laurent Indrusiak, les autorités sont trop complaisantes avec ce genre d'entreprise, sous prétexte qu'elles fournissent de l'emploi. Les seuils de mesure de toxicité ne sont pas assez élevés." Le site d'Environnement Recycling de Domérat emploie 200 personnes.