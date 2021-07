Allier : tensions autour de l'installation illégale du cirque Amar à Cusset

Le cirque Amar s'est installé ce mercredi sans autorisation sur un terrain de la commune de Cusset. Les propriétaires comptent bien donner leur premier spectacle samedi malgré un arrêté municipal d'interdiction et un avis défavorable de la commission de sécurité.

Le maire de Cusset (Allier), Jean-Sébastien Laloy se dit scandalisé par _"ce passage en force intolérable"_. Une installation sans demande d'autorisation préalable qui n'est pas du goût non plus du procureur de la République. "Cette situation est tout à fait inédite, les responsables devront répondre pénalement de leurs actes", commente Eric Neveu, qui compte faire respecter la loi et empêcher la tenue des spectacles en public. Le premier étant programmé ce samedi à 18 heures.

Rappel des faits. La municipalité cussétoise a constaté avec stupéfaction que le cirque Amar s'était installé sans prévenir, mercredi, en bordure de la rue des Peupliers, sur l'emprise d'une zone commerciale. La société Enedis n'a pas été prévenue d'un branchement sur son réseau électrique. Et la borne incendie du secteur n'est plus accessible, un acte illégal là aussi. "Je préfère même pas imaginer si on avait un incendie, la bouche incendie a été condamnée !" commente le maire.

Une plainte a été déposée par la mairie et un arrêté municipal d'interdiction a été pris, mais les propriétaires du cirque ne comptent pas s'y plier. Quitte à ce que la situation dégénère. Le cirque annonce rester à Cusset jusqu'au dimanche 1er août.

La colère du maire de Cusset Jean-Sébastien Laloy Copier

Avis défavorable

Pour contrecarrer cette implantation "sauvage", la commission de sécurité, sous l'autorité du préfet, est passée ce vendredi sur le site et a émis un avis défavorable. La population a été prévenue, notamment via les réseaux sociaux, que "pour des raisons de sécurité et de risque de mise en danger, l’accès à ce site est rigoureusement interdit au public."

Du côté de la préfecture de l'Allier, peu de commentaires à cette heure, si ce n'est pour confirmer l'avis défavorable de la commission. Contactés ce vendredi soir, les responsables du cirque Amar n'ont pas souhaité répondre à nos questions.