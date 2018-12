Appel à témoins : la zone de recherches élargie après plusieurs signalements dans l'est de l'Allier

Lapalisse, Allier, France

Ce sont des membres de la famille qui ont signalé samedi matin la disparition inquiétante d'Anthony Fernandes au commissariat de police de Montluçon. Des recherches ont immédiatement été coordonnées par les gendarmes de Lapalisse. Un véhicule appartenant au quadragénaire a été retrouvé sur la commune de Lenax vendredi matin. Des militaires du Mayet-de-Montagne, le PSIG de Vichy et une équipe de la Sécurité Civile ont ratissé les bois et les champs dans un périmètre allant de Lapalisse au Donjon. L'homme n'a pas été retrouvé ce ce week-end.

L'homme aperçu à pied dans le secteur du Bouchaud

Mais l'appel à témoins lancé par les gendarmes a déjà été "productif" puisque plusieurs témoins affirment avoir croisé cet homme "très mobile et craintif" se déplaçant à pied vers l'est. Les enquêteurs ont donc décidé d'élargir leurs recherches aux départements voisins de la Saône-et-Loire et de la Loire. Les gendarmes vont notamment aviser les médias locaux, les mairies et les fédérations de chasse de ce vaste secteur.

Le secteur de recherches a été élargi aux départements voisins - ©Capture Google Map

Au moment de sa disparition, Anthony Fernandes était susceptible de porter une veste de couleur bleu à capuche rembourrée, un jean et des baskets noires et blanches. De corpulence moyenne, il mesure 1M78 et porte des lunettes. Toute personne ayant pu voir ou apercevoir un homme répondant à ce profil peut contacter la gendarmerie de Lapalisse au 04.70.99.03.60.