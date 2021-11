Allier : un appel à témoins lancé après la disparition d'une adolescente à Moulins

Le commissariat de police de Moulins a lancé ce samedi un appel à témoins après la disparition d'une adolescente de 15 ans ce vendredi 19 novembre. La jeune fille de 15 ans aurait disparue vers 18h30, elle serait sortie du lycée Banville sans prévenir sa mère, elle serait partie avec chez une amie, avant d'aller dans le centre-ville et de ses quitter vers 18h30.

La jeune fille n'a pas donné de nouvelles a ses proches depuis vendredi soir. - DR Police

Anna Gabrielle, domiciliée à Bresnay, n'a depuis plus donné de nouvelles et serait injoignable. Elle mesure 1m53 et pèse 45 kilos, a les cheveux bruns et longs et les yeux marrons. Elle était habillée vendredi matin d'une doudoune sans manche noire, d'un sweat-shirt à capuche gris clair, d'un pantalon de survêtement Adidas noir et de baskets Lacoste blanche.

Toute personne ayant des informations est invitée à joindre le commissariat de Moulins au 04 70 43 16 16.