Allier : le cadavre d'un homme découvert ce matin dans la Besbre

Le corps a été repéré en début de matinée par un riverain sur la commune de Dompierre-sur-Besbre. Pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée par les gendarmes bourbonnais pour expliquer les causes du décès.

Un cadavre a été découvert vendredi matin dans le département de l'Allier. Le corps a été retrouvé dans la Besbre. sur la commune de Dompierre-sur-Besbre. Il s'agit d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années. Les secours ont été prévenus par un riverain vers à 8 heures et demi. Les sapeurs-pompiers ont été appuyés par une équipe de plongeurs pour l'opération de secours.

Les gendarmes dompierrois ont gelé les lieux et procédé aux premières constatations avant l'intervention de techniciens en identification criminelle de la compagnie de Moulins, désormais en charge de l'enquête. Aucun piste n'était privilégiée dans la matinée. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un décès accidentel ou non. Comme indiqué par le quotidien La Montagne, les gendarmes ont notamment fouillé un camping-car stationné sur l'aire à proximité du lieu de découverte du corps.