Allier : un cadavre découvert près d'une voie ferrée à Noyant-d'Allier, un appel à témoins lancé

Allier : le corps a été découvert à proximité de la voie ferrée et du viaduc de Messarges

Noyant-d'Allier, Allier, France

La macabre découverte a été faite aux alentours de 16 heures ce mardi par des vacanciers pratiquant du vélorail à Noyant d’Allier (Allier), selon le quotidien La Montagne. Le corps de la victime gisait à côté de la voie ferrée, non loin viaduc de Messarges. En attendant d'établir les circonstances et les causes du décès, les gendarmes bourbonnais chargés de l’enquête lancent un appel à témoins.

Toute personne qui aurait vu cet homme entre lundi 28 octobre (17 heures) et mardi 29 octobre (16 heures) est invitée à contacter la brigade de Souvigny au 04.70.43.60.13. Les enquêteurs ont fourni une description morphologique de la victime et de sa tenue vestimentaire.

Un jogging, un vélo et un sac à dos

L'homme âgée d’une quarantaine d’années est brun avec des sourcils châtain clair et un bouc. Il était vêtu d’un jogging noir de marque Energetics - taille XL, d’un t-shirt gris à manches longues, d’une doudoune noire avec une doublure bleue de marque Queschua - taille L, de chaussettes Lotto noires et de baskets Reebok blanches - taille 42,5 - avec le logo bleu. La victime avait un vélo Btwin rockrider 520 gris avec l’inscription bleue. Il avait également un sac à dos gris "New-York Yankees".