Allier : un centre pour les SDF contaminés par le Covid-19 ouvre à Saint-Menoux

Les sans-abri sont les personnes les plus vulnérables au coronavirus. Ceux qui en souffrent dans l'Allier pourront être pris en charge dans un centre spécialisé. Il ouvrira le 14 avril et sera géré par la Croix Rouge.

Où prendre en charge les sans-abris touchés par le coronavirus et dont l'état ne nécessite pas d'hospitalisation ? Après le Puy-de-Dôme, la préfecture de l'Allier met en place un centre d'hébergement pour eux, et dès la semaine prochaine. Il se situera à Saint Menoux, dans les locaux d'un centre de vacances appartenant à la ville de Bobigny, qui le met à disposition gratuitement.

Ce centre ouvrira le mardi 14 avril. Il pourra accueillir jusqu’à 75 personnes et sera géré par la Croix rouge de l'Allier, en relation permanente avec la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, l’ARS Auvergne Rhône-Alpes et le Centre Hospitalier de Moulins.

La préfecture de l'Allier souligne que "’les équipes du centre veilleront à ce que les règles de confinement et les mesures barrière soient scrupuleusement respectées par les pensionnaires.

L'Etat débloque 50 millions d'euros

Au niveau national, près de 172 000 personnes ont été prises en charge dans ce type d'hébergement d'urgence. Dans l'Allier, les autorités préfectorales rappellent que le département dispose de 24 places d'abris de nuit répartis sur Moulins, Montluçon et Vichy. 6 hôtels sur le territoire sont aussi dans le dispositif d'urgence, permettant d'accueillir jusqu'à 151 personnes.

15 appartements sont mobilisés pour assurer un hébergement d'urgence à Montluçon, Bellerive, Gannat, Cusset et Moulins. 9 appartements supplémentaires sont aussi utilisés dans cette période de crise sanitaire, afin que les mesures de distanciation sociale soient facilitées.

A noter également que l'Etat a annoncé une enveloppe d’urgence de 50 millions d’euros supplémentaires pour l’hébergement d'urgence. D’autres centres comme celui de Saint-Menoux sont en cours d’ouverture dans toutes les régions de France.