Allier : un élan de solidarité autour de la famille endeuillée à Saint-Marcel-en-Marcillat

Suite au décès tragique d'une fillette de deux ans dans l'incendie d'une maison dimanche à Saint-Marcel-en-Marcillat, les proches tentent d'aider les parents et la grand-mère anéantis après le drame.

Impossible d'effacer la douleur et le chagrin, mais les proches et les collègues de la famille qui a perdu son enfant ce week-end ont lancé plusieurs actions solidaires. Une amie de la famille a mis en place une cagnotte Leetchi permettant de collecter de l'argent. Des appels aux dons ont été lancés pour fournir des vêtements et du mobilier aux parents anéantis par le chagrin et ruinés. Solidarité aussi avec la grand-mère, qui se trouvait avec sa petite fille dans la maison incendiée et qui a été grièvement blessée.

Chaine de solidarité sur les réseaux sociaux

Les collègues du père de famille, qui travaille chez Rockwool à Saint-Eloy-les-Mines, sont aussi en train de s'organiser pour le soutenir financièrement. Enfin, la commune puydômoise de Saint-Maigner a ouvert un local comme point de collecte. Tous ces appels à la solidarité ont été largement relayés sur les réseaux sociaux depuis le jour du drame dimanche. Notamment sur Facebook. Les sœurs du père de famille endeuillé ont vivement remercié la mobilisation généreuse de plusieurs centaines de personnes.